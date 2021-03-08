شكرا لقرائتكم خبر عن مختص في مكافحة الجريمة: السعودية قادرة على بتر يد المعتدي الأثيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أستاذ مكافحة الجريمة في جامعة القصيم البروفيسور الدكتور يوسف الرميح لـ«الخليج 365»، أن قوة الدفاع الملكي الجوي الملكي السعودي والقوات المسلحة السعودية قادرة على بتر يد من تسول له نفسه بالاعتداء على أراضي المملكة، ولعل ما نشاهده من تصدي الدفاعات الجوية للإرهاب الحوثي المدعوم من إيران أكبر دليل على قدرة القوات السعودية في حماية أمن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه ومقدراته.

وأضاف الرميح أن تصدي رجال الأمن البواسل لهذه الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ليست وليدة الساعة وإنما خبرات متراكمة، تمتلكها القوات المسلحة بالتدريب المستمر والمملكة تدافع عن الحق والقوات المسلحة السعودية بكافة قطاعاتها تدافع عن تراب الوطن فالجماعات الإرهابية الحوثية جماعة إرهابية باطلة تدافع عن باطل وهي أياد إيرانية خبيثة تمتد عن طريق البحر.

وتابع الرميح أن الجماعات الحوثية الإرهابية غير قادرة على قطع المسافات الطويلة، والهجوم أتى عن طريق البحر بالقرب من إيران وتمكنت القوات السعودية من بتر هذه الأيادي العابثة. وأوضح أن الصمت الدولي تجاه الهجمات المستمرة على المنشآت النفطية والأحياء التي يقطنها المدنيون أصبح جلياً، وهذا يتطلب منا أن نكون أقوياء لذاتنا وتنمية السلاح والجيش وهذا ما قامت به القيادة السعودية على مر العصور، ودعا الرميح جميع المواطنين أن يكونوا يداً واحدة والتعاون لما فيه مصلحة الوطن.