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ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض

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جدة - خالد شويل - وصل إلى الرياض اليوم الإثنين ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة .

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية .

كما كان في الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان.


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