شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصل إلى الرياض اليوم الإثنين ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة .

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان.