مجلس الشباب العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكر مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الاعتداءات التخريبية الجبانة التي حاولت استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية بالمملكة باستخدام طائرة دون طيار من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكدت رئيسة مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبوغالي، في بيان أن أي اعتداء على سيادة المملكة بما يهدد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء يعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين.

وعدت (أبوغالي) استمرار هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة تحديا سافرا للمجتمع الدولي وجميع القوانين والأعراف الدولية مما يستوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حاسما ورادعا لوضع حد نهائي لهذه الاعتداءات التي بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة تستهدف بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي.

وشددت (أبوغالي) على ضرورة وقوف دول العالم ومنظماته ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم وحرية التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية فضلا عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.