شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: الاعتداءات فضحت تهريب السلاح الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، «إن استمرار تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب بالتزامن مع تصاعد هجماتها على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (إيرانية الصنع)، يفضح استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية».

وأضاف الإرياني في تغريدات نشرها على حسابه بموقع «تويتر»، «تلك الهجمات تؤكد مضي النظام الإيراني في تقويض جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة».

وعد ميليشيات الحوثي «مجرد واجهة لإدارة هذا المخطط عبر خبراء وسلاح إيرانيين، دون اكتراث بتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين جراء استمرار الحرب».

واستغرب المسؤول الحكومي استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ميليشيات إرهابية تتحرك بكل حرية كذراع إيراني لقتل اليمنيين، وتجنيد الأطفال والمدنيين بالقوة والإكراه والزج بهم في محارق الموت، وتدمير النسيج الاجتماعي، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات على دول الجوار، وإشعال الحرائق في المنطقة.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لعدم إضاعة المزيد من الوقت، ودعم جهود الحكومة لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وتثبيت الأمن والاستقرار، وعدم ترك 30 مليون يمني «رهينة لميليشيات إرهابية يستخدمها النظام الإيراني لنشر الفوضى والإرهاب وتهديد المصالح الدولية».