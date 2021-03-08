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السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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لوكسمبورغ 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م واس
سجلت لوكسمبورغ 30 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 56677 إصابةص، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 663 وفاة.
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21:12ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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