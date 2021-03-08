السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 30 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 56677 إصابةص، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 663 وفاة.

// انتهى //

21:12ت م

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لوكسمبورغ 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 56677 إصابةص، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 663 وفاة.// انتهى //21:12ت م0271

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