السعودية اليوم / لبنان تسجل 2283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 2283 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 312747، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5089 وفاة بعد تسجيل 43 وفاة.

// انتهى //

20:42ت م

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بيروت 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 2283 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 397871 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 312747، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5089 وفاة بعد تسجيل 43 وفاة.// انتهى //20:42ت م0261

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