السعودية اليوم / رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة



المدينة المنورة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

وصل فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين.

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20:39ت م

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