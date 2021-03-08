إدانات دولية لإرهاب الحوثي ضد السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت القوى الدولية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المفخخة والصواريخ.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية ، الإثنين، أن السعودية تواجه "تهديدات أمنية حقيقية" من مليشيا الحوثي في اليمن.







وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت قلقة من الهجمات المتزايدة على السعودية.



وأضافت أن المملكة تواجه "تهديدات أمنية حقيقية" من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وأماكن أخرى في المنطقة.

وأشارت ساكي، في إفادة صحفية يومية، إلى أن واشنطن تواصل بالطبع العمل في إطار تعاون عن كثب مع السعوديين، نظرا لهذا التهديد.

ولفتت إلى أن هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين بمن فيهم الأمريكيين.

من جانبها، أدانت الأمم المتحدة الهجمات على السعودية، مؤكدة أن هذه الأفعال تضر بجهود الوساطة التي تهدف لإنهاء الصراع في اليمن.

كما أدانت بريطانيا على لسان سفيرها لدى السعودية الهجمات المتهورة لمليشيات الحوثي على أهداف مدنية بالمملكة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هجمات مليشيات الحوثي على المدنيين في السعودية أمر خطير، مؤكدا ضرورة عدم تقويض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.

وفي وقت سباق الإثنين، جددت واشنطن، التزامها الدفاع عن السعودية على خلفية الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وقالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية سعودية، وذلك في أعقاب شن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على المملكة ومن بينها هجوم استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط.

ولاقت الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على المناطق المدنية والمؤسسات الحيوية بالسعودية إدانات عربية، مؤكدة أنها تعد بمثابة "جرائم حرب" وتهديد لأمن الطاقة العالمي.

وأكدت الدول دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على سلامة أراضيها والمقيمين عليها، مشددة على أن الهجمات الحوثية تقوض استقرار المنطقة وتتحدى القانون الدولي، مطالبة بتحرك دولي لردع المليشيا.

