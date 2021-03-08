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محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ولي عهد البحرين لدى وصوله إلى الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ولي عهد البحرين لدى وصوله إلى الرياض

متابعات الخليج 365 - واس


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وصل إلى الرياض اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد البحرين: 

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية .

كما كان في الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان.

محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ولي عهد البحرين لدى وصوله إلى الرياض - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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