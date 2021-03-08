اخبار السعوديه

محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ملك الأردن لدى وصوله إلى الرياض

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم في مقدمة مستقبلي ملك الأردن لدى وصوله إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ملك الأردن لدى وصوله إلى الرياض

متابعات الخليج 365 - واس


اسمع الخبر

وصل إلى الرياض اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

محمد بن سلمان يستقبل ملك الأردن: 

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية .

محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ملك الأردن لدى وصوله إلى الرياض - متابعات الخليج 365

كما كان في الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.

وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا