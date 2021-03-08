تحذير من خلطات الأعشاب الوهمية لتقوية المناعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

اسمع الخبر

حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، من مزاعم بعض مدعي تقوية المناعة من خلال تركيبات عشبية وهمية، موضحًا أن المعلومات المغلوطة في الرسائل التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا تستند إلى الطب المبني على البراهين، وإنما تعتمد على معلومات مضللة بهدف الربح التجاري.

حماية جسم الإنسان:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: الجهاز المناعي هو المسؤول الأول عن حماية جسم الإنسان من الأخطار التي تواجهه، حيث يتصرف هذا الجهاز بسرعة كبيرة للغاية، إزاء أي خطر كالميكروبات والفيروسات والجراثيم، والقابلية للإصابة بالأمراض من علامات ضعف الجهاز المناعي، حيث إن الإصابة بالفيروسات والبكتيريا تجعل جسم الإنسان دائمًا عرضة لأنواع مختلفة من الأمراض، وتدخله بالتالي في دوامة من المعاناة المستمرة.

عوامل تضعف المناعة:

ولفت إلى أن هناك بعض الأمور والعوامل التي تضعف جهاز المناعة التي تشمل التدخين، سوء التغذية، الأدوية مثل العلاج الكيميائي أو علاجات السرطان الأخرى، التهابات مثل الإنفلونزا، اضطراب المناعة الذاتية، الفيروسات الممرضة، ولذلك ينصح بالنظام الغذائي الصحي إذ لا يستطيع جهاز المناعة القيام بنشاطه دون إمداده بالمواد الغذائية التي يحتاجها، والخضراوات والفواكه تعطي الطاقة لجهاز المناعة الذي يحتاج أيضا للتنويع بين الوجبات الغذائية المختلفة، وبجانب ذلك ضرورة تجنب الضغط النفسي، التمارين الرياضية، النوم الصحي، تجنب الإجهاد.

ترطيب الجسم:

ونصح الدكتور الحسن بضرورة الحرص على تناول السوائل وخصوصًا الماء النقي، فترطيب الجسم يدعم على التخلص من السموم، وهذا الأمر مهم وحيوي لنظام مناعة قوي، ويجب تناول ٦- ٨ أكواب من الماء يوميًّا، واستبدال المشروبات التي تحتوي على الكافيين بشاي الليمون والزنجبيل؛ إذ إن ذلك يقلل الالتهاب ويعتبر طريقة مفيدة للصحة.

شارك الخبر