المملكة الـ38 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي

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واعتمد المؤشر على عدد من المعايير لتحديد ترتيب الدول، منها القدرة على تحمل تكلفة الغذاء، توافر الغذاء في السوق المحلي، جودة الغذاء وسلامته، الموارد الطبيعية للغذاء، أما عربيا فحلت في المركز الثالث.
المؤشر شمل 113 دولة حول العالم، وتصدرت دول فنلندا، إيرلند،ا هولندا، النمسا، التشيك، المملكة المتحدة، السويد، إسرائيل، اليابان، سويسرا قائمة الدول العشر الأولى. في حين أن أغلبية الدول التي حلت في ذيل القائمة هي دول أفريقية.
وبحسب التقرير فإن المؤشر هو نموذج قياسي كمي ونوعي ديناميكي مبني على 59 مؤشرا فريدا يقيس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة، ويقيس مدى تعرض الدولة لتأثيرات تغير المناخ، وقابليتها للتأثر بمخاطر الموارد الطبيعية؛ وكيفية تكيف البلد مع هذه المخاطر، وكلها عوامل تؤثر على تقييم مستوى الأمن الغذائي في بلد ما، والإصدار الحالي لعام 2020 هو الإصدار التاسع لهذا المؤشر الذي ينشر سنويا، لالتقاط التغييرات في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي في العالم.
ترتيب الدول من حيث الأمن الغذائي فيها لعام 2020
الدول العشرون الأولى عالميا
- فنلندا
- أيرلندا
- هولندا
- النمسا
- التشيك
- المملكة المتحدة
- السويد
- إسرائيل
- اليابان
- سويسرا
- أمريكا
- كندا
- ألمانيا
- نيوزيلندا
- الدنمارك
- إيطاليا
- فرنسا
- النرويج
- البرتغال
- بلجيكا
ترتيب الدول العربية من حيث الأمن الغذائي فيها لعام 2020
- الكويت
- قطر
- المملكة
- الإمارات
- البحرين
- المغرب
- الجزائر
- تونس
- مصر
- الأردن
- سوريا
- السودان
- اليمن
المصدر: مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020
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