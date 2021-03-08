توفير الفحص المبكر لسرطان القولون بمراكز الرعاية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت وزارة الصحة خدمة الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم، وذلك في مراكز الرعاية الصحية بجميع مناطق المملكة. وأوضحت أن التقديم للفحص يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي، لمن أعمارهم من 45 - 75 سنة. يذكر أن سرطان القولون يصيب الأمعاء الغليظة (القولون) التي تمثل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، وكذلك يصيب المستقيم وهو آخر أجزاء الجهاز الهضمي، وتزيد الإصابة بعد سن الخمسين من العمر لدى الجنسين، حيث إن 90% من حالات سرطان القولون تحدث لمن هم في سن 45 أو أكبر.

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