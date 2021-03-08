ارتفاع عدد الحالات الحرجة و351 إصابة جديدة بكورونا

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380,182 إجمالي عدد الإصابات بالمملكة



371,032 إجمالي حالات الشفاء



6,534 إجمالي عدد الوفيات



47,791 فحصا مخبريا جديدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 350 حالة مؤكدة وتعافي 415 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2616 منها 519 حالة حرجة، بينما بلغت الوفيات الجديدة 6 حالات. وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، لافتة إلى أن (اللقاحات) وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

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