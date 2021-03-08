إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع طريق المدينة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة محافظة جدة 76% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» مع طريق المدينة، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 240.393.735 ريالا. وينفذ المشروع نفقا على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة، بطول 650م، ويتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، إلى جانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.



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