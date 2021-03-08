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عدوى كورونا تغلق 8 مساجد في 3 مناطق

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس ثمانية مساجد موقتا في ثلاث مناطق ليصل مجموع ما أغلق خلال 29 يوما 236 مسجدا، جرى فتح 224 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ستة في منطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشارت إلى إعادة فتح 6 مساجد: مسجدين بمنطقة تبوك، ومسجدين بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما حثت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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