عدوى كورونا تغلق 8 مساجد في 3 مناطق

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وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ستة في منطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأشارت إلى إعادة فتح 6 مساجد: مسجدين بمنطقة تبوك، ومسجدين بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما حثت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.
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