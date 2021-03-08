شكرا لقرائتكم خبر 36 برنامجا تدريبيا لتأهيل العاملين في قطاع الحج والعمرة هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير ورفع كفاءة العاملين، اعتمد مركز تدريب العاملين في قطاع الحج والعمرة بوزارة الحج والعمرة أخيرا (36) برنامجا تدريبيا متنوعا هذا العام في عدد من الاختصاصات (كالإدارة العامة، وإدارة الحشود، والسلامة والصحة). وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد لـ»مكة»، أنه تم اعتماد خطة البرامج التدريبية لهذا العام 2021 عن بعد عبر منصة Microsoft Teams بالتدريب الكترونيا، مشيرا إلى أن مركز تدريب العاملين في قطاع الحج والعمرة يهدف إلى رفع كفاءة العاملين عن طريق تنظيم وإعداد وتقديم البرامج والدورات والندوات وورش العمل المتخصصة. يعمل المركز لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها:





تحقيق التكامل والمواكبة في تطور آليات العمل وتغيير الأنظمة وأساليب تطبيقها مع تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في وزارة الحج، بما يسهم بشكل فعلي في تحقيق الإلمام والخبرة الكافية الإدارية والميدانية.



التأكيد على أهمية تحقيق الخبرة المعرفية والعملية، إلى جانب صقل وتنمية الخبرة الميدانية العملية لمنسوبي القطاعات الأهلية الخدمية التي تشرف الوزارة على أعمالها، والتي تقوم بأداء الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين.



أن يكون مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة منبرا ورافدا رئيسا لتخطيط وتصميم وتنفيذ كافة البرامج لمنسوبي القطاعات الأهلية الخدمية لكل ما يحتاجونه لتطوير مستوى أدائهم للخدمة التدريبية المعرفية والمهنية لتطوير مستوى أدائهم للخدمة.



ترسيخ المفاهيم والأسس العلمية الصحيحة في مجالات التدريب من خلال الاستفادة من خبرات المراكز العلمية والتدريبية المتخصصة لإعداد البرامج التدريبية، واختيار الأسلوب الأنسب لتنفيذها، وتوفير التجهيزات اللازمة لإنجاحها بما يحقق لكل برنامج أهدافه في إكساب المتدرب المعارف والمهارات والسلوكيات المقصودة.



ولتحقيق أهدافه يعمل مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة على برنامجي عمل:

تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تغطي الاحتياجات التدريبية بناء على الجدارات وتوصيفات المهن والوظائف العاملة في قطاعي الحج والعمرة ، إضافة إلى طلبات الاحتياج الواردة من المؤسسات والشركات.

اعتماد البرامج التدريبية الخاصة المنفذة من قبل المؤسسات والشركات نفسها وبإشراف مباشر من مركز التدريب وذلك بناء على لائحة معايير ومتطلبات تم تصميمها للتأكد من استيفاء هذه البرامج لجميع الاشتراطات التي تحقق الهدف المنشود منها.



مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة:



تم إنشاؤه في عام 1414



28 عاما على إنشائه



تحت مظلة وزارة الحج والعمرة



إجمالي عدد المتدربين والمشاركين في كافة البرامج منذ تأسيسه (91.423) متدربا



البرامج المعتمدة في عام 2021



36 برنامجا



تتراوح مدد البرامج ما بين يوم واحد إلى 3 أيام بمعدل 5 ساعات يوميا.



تستهدف هذه البرامج جميع العاملين في قطاعي الحج والعمرة من الجهات التي تشرف الوزارة على أعمالها:



مؤسسات الطوافة

الزمازمة

الوكلاء

الأدلاء

النقابة العامة للسيارات وشركات النقل

مكتب إرشاد حافلات نقل الحجاج

مؤسسات وشركات حجاج الداخل

مؤسسات وشركات العمرة



الاختصاصات التي يتم التدريب عليها: الإدارة العامة - إدارة الحشود - السلامة والصحة - السلوك التنظيمي - التسويق - السياحة - تقنية المعلومات - القانونية - الموارد البشرية - العلاقات العامة والعلوم الإنسانية • أخلاقيات المهنة في الحج والعمرة • التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي • الجودة الشاملة في خدمة الحاج والمعتمر والزائر • حل المشكلات واتخاذ القرارات • تصميم البرامج التسويقية للحج والعمرة • إدارة الكوارث والأزمات • المحاسبة وتصميم القوائم المالية • إدارة التغيير وممارساته • الرقابة والسلامة الغذائية • مقدمة في الأمن السيبراني • مهارات التفاوض والإقناع المؤثر • مقدمة في إدارة الموارد البشرية • بناء وإدارة الذات • مقدمة في تصميم الجرافيك • مقدمة في صناعة الفعاليات • الذكاء العاطفي • عمليات وخطط الطوارئ • المهارات الأساسية لموظفي مركز الاتصال الهاتفي • إعداد وصياغة العقود • مهارات الإكسل المتقدمة للحج والعمرة • إدارة الحشود البشرية • التفويج في الحج والعمرة (آليات- إجراءات-ضوابط) • التخطيط المالي وإعداد الموازنات • مقدمة في صناعة السياحة والضيافة • هرمون السعادة (الأعمال التطوعية) • المالية لغير الماليين • نظام العمل والعمال السعودي • السلامة والصحة المهنية • سلاسل الإمداد والتموين • حقوق وواجبات المساهمين في نظام الشركات المغلقة والمفتوحة • تنظيم وبناء فرق العمل • العروض التقديمية • موارد الجذب والإرشاد السياحي • الحوار ولغة الجسد • مهارات الإشراف الإداري والميداني • إنترنت الأشياء والفرص الواعدة

كانت هذه تفاصيل خبر 36 برنامجا تدريبيا لتأهيل العاملين في قطاع الحج والعمرة هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.