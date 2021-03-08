السعودية | ملك الأردن وولي عهد البحرين في الرياض لبحث العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم ملك الأردن وولي عهد البحرين في الرياض لبحث العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل إلى الرياض اليوم الاثنين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بصحبة ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي الملك الأردني لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني

كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

الأمير محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني

وفي وقت سابق وصل إلى السعودية ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد.

كما وصل رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين إلى العاصمة السعودية.

وسيجري القادة لقاءات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتناول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والعالم.