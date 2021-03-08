طقس الأسبوع الجاري.. «الزعاق» يوضح المواصفات المناخية

حدد الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، المواصفات المناخية للأسبوع الحالي، وقال «الزعاق»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ هذا الأسبوع يعد آخر أسابيع العقارب، ومنتصف الأسبوع القادم أول الحميمين، وهو موسم أمطار السماك «الصيف»، الذي تعمل على إنبات الربيع الصيفي، مستشهدا في ذلك بالقول الشعبي: «يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية».

إلى ذلك وقّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره غدًا الثلاثاء، طقسًا مستقرًا بشكل عام على معظم مناطق المملكة، ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، على الجزأيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج، أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 34، كم/ ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

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