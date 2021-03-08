السعودية اليوم / رئيسة البلدية النسائية بالحدود الشمالية : المرأة السعودية استطاعت رغم التحديات تحقيق الإنجازات



عرعر 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

نوهت رئيسة البلدية النسائية بأمانة منطقة الحدود الشمالية نهلة العويضة بقدرة المرأة

وأكدت أن المملكة اهتمت بتمكين المرأة ومنحها حق التعليم والعمل، مع تمكينها بالأهلية القانونية وتفعيل وتعزيز دورها في جميع نواحي الحياة, لافتة إلى أن العالم في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للمرأة تقديراً لمكانتها ودورها الرئيس في بناء الأمم.

وأفادت العويضة أن منطقة الحدود الشمالية تسارع الزمن في رفع مشاركة المرأة الفاعلة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية ودعمها في شتى المجالات .

// انتهى //

20:17ت م

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عرعر 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسنوهت رئيسة البلدية النسائية بأمانة منطقة الحدود الشمالية نهلة العويضة بقدرة المرأة السعودية رغم التحديات في تحقيق الإنجازات المتوالية على الأصعدة العلمية والعملية، لاسيما في تمكينها وفتح آفاق واسعه لها بدعم من القيادة الحكيمة - حفظها الله-.وأكدت أن المملكة اهتمت بتمكين المرأة ومنحها حق التعليم والعمل، مع تمكينها بالأهلية القانونية وتفعيل وتعزيز دورها في جميع نواحي الحياة, لافتة إلى أن العالم في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للمرأة تقديراً لمكانتها ودورها الرئيس في بناء الأمم.وأفادت العويضة أن منطقة الحدود الشمالية تسارع الزمن في رفع مشاركة المرأة الفاعلة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية ودعمها في شتى المجالات .// انتهى //20:17ت م0259

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