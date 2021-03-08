السعودية اليوم / هيئة تطوير منطقة حائل تسهم في تعزيز مجالات تنمية وتطوير برامج تمكين المرأة في المنطقة



حائل 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أسهمت هيئة تطوير منطقة حائل في مساندة تطبيق توجهات وإستراتيجيات المملكة في تعزيز مجالات تنمية وتطوير برامج تمكين المرأة في المنطقة ، حيث عملت من خلال سلسلة خطط وبرامج أعدتها ونفذتها لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً ومهنياً من خلال تنسيق وتعاون مع الجهات الشريكة للهيئة والمهتمات بمجالات تمكين المرأة والمستفيدات والمستهدفات من تلك البرامج من بنات منطقة حائل .

وأوضحت مديرة مركز تنمية المرأة بهيئة تطوير منطقة حائل سلوى نواف الزقدي أن الهيئة قامت بتبني العديد من برامج دعم وتمكين المرأة في منطقة حائل تماشياً مع ما تشهده المملكة من دعم ورعاية للمرأة بما تعكسه رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها من خلال تمكين المرأة في جميع مناطق المملكة ، مبينة بأن الهيئة طرحت العديد من البرامج المتخصصة لتمكين وتطوير برامج المرأة التي استفادت منها العديد من الجهات بتسريع تنفيذ العديد من البرامج والأعمال والمبادرات التنموية للمرأة والتي من أبرزها برامج التطوع وتفعيل دور المرأة في هذا المجال ومساندة جهود تمكين المرأة في مجالات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال والعمل الحر والتسويق والعلاقات العامة وإعداد قواعد بيانات أولية في مجالات أنشطة المرأة ، مشيرة إلى دعم تنسيق الجهود لتنفيذ مبادرات الجهات المعنية بفرص عمل المرأة في القطاع الخاص وبيئة الأعمال بمنطقة حائل .

وأكدت مديرة مركز تنمية المرأة بهيئة تطوير منطقة حائل أن العديد من المؤشرات والمخرجات الإيجابية والفاعلة لمبادرات تمكين المرأة تعززت ولله الحمد في منطقة حائل وباتت المرأة شريكًا في مسيرة العمل التنموي بالمنطقة، مثمنة دعم ورعاية القيادة الرشيدة – حفظها الله - للمرأة في جميع مناطق المملكة مما جعل من المرأة عنصرا فاعلاً في المشاركة التنموية في جميع المجالات.

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20:02ت م

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