السعودية اليوم / بعثة المملكة تنظم ندوة في جنيف بمناسبة الْيَوْمَ العالمي للمرأة



جنيف 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

نظمت بعثة المملكة العربية

وافتتح الندوة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، بمشاركة كل من المديرة العامة المساعدة لمنظمة اليونسكو لشؤون التعليم ستيفانيا جيانيني، ومساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية الدكتورة حنان بلخي، ورئيسة مكتب الإيسيسكو والمندوبة الدائمة لدى اليونسكو والمنظمة الدولية للفرانكفونية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سمية جاكطة، ورئيسة مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة الدكتورة أفنان الشعيبي.

وتهدف الندوة إلى تحليل الإجراءات المتخذة في مجال حقوق الإنسان، والتي يجب تطبيقها أيضًا ما بعد جائحة كوفيد 19، وتسليط الضوء على أهمية ضمان جودة التعليم الشامل والعادل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، ومناقشة الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز دور المرأة بالمجتمع في مواجهة الجائحة، وإلقاء الضوء على مبادرة عام الإيسيسكو للمرأة 2021، تحت شعار “النساء والمستقبل”، تعزيزاً للهدف الخامس من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، كما تهدف الندوة إلى تحديد التدابير الممكنة بمجال التعليم في حالات النزاعات وما بعدها، والتي تسهم في تعزيز الهدف 16، والذي يركز على بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة من أجل التنمية المستدامة، والهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين.

// انتهى //

19:56ت م

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جنيف 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسنظمت بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة في الأمم المتحدة في جنيف بمناسبة يوم المرأة ندوة افتراضية بعنوان : التحديات والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالنساء والفتيات في التصدي لجائحة كورونا وافتتح الندوة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، بمشاركة كل من المديرة العامة المساعدة لمنظمة اليونسكو لشؤون التعليم ستيفانيا جيانيني، ومساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية الدكتورة حنان بلخي، ورئيسة مكتب الإيسيسكو والمندوبة الدائمة لدى اليونسكو والمنظمة الدولية للفرانكفونية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سمية جاكطة، ورئيسة مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة الدكتورة أفنان الشعيبي.وتهدف الندوة إلى تحليل الإجراءات المتخذة في مجال حقوق الإنسان، والتي يجب تطبيقها أيضًا ما بعد جائحة كوفيد 19، وتسليط الضوء على أهمية ضمان جودة التعليم الشامل والعادل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، ومناقشة الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز دور المرأة بالمجتمع في مواجهة الجائحة، وإلقاء الضوء على مبادرة عام الإيسيسكو للمرأة 2021، تحت شعار “النساء والمستقبل”، تعزيزاً للهدف الخامس من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، كما تهدف الندوة إلى تحديد التدابير الممكنة بمجال التعليم في حالات النزاعات وما بعدها، والتي تسهم في تعزيز الهدف 16، والذي يركز على بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة من أجل التنمية المستدامة، والهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين.// انتهى //19:56ت م0257

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