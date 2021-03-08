السعودية اليوم / شؤون الحرمين تنظم ندوة (تمكين المرأة في الحرمین الشریفین) ضمن مناسبة اليوم العالمي للمرأة



مكة المكرمة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم في ندوة (تمكين المرأة في الحرمین الشریفین) بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .

وأكد معاليه خلال الندوة على جهود الكوادر النسائية الميدانية والإدارية العاملة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودورهن الكبير في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين وتسهيل أدائهن النسك والعبادات، منوهاً إلى أن الرئاسة تواصل العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وتحقيق ما تتطلع إليه من نهضة وتنمية في حزم الخطط التطويرية (2024).

وأشار معاليه إلى مراحل تطوير العمل النسائي في الرئاسة، وآلية تطويره، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية، وضرورة مواصلة الجهود وتوحيدها، من أجل تسهيل خدمة قاصدات وزائرات الحرمين الشريفين، وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية المتبعة، ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية الوسطية والمعتدلة.

وتحدث معاليه عن عظم العناية والرعاية من القيادة الرشيدة ودعمهم الدائم لكل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات للحجاج والعمار والزوار، وحرص المملكة العربية

// انتهى //

19:53ت م

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مكة المكرمة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم في ندوة (تمكين المرأة في الحرمین الشریفین) بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .وأكد معاليه خلال الندوة على جهود الكوادر النسائية الميدانية والإدارية العاملة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودورهن الكبير في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين وتسهيل أدائهن النسك والعبادات، منوهاً إلى أن الرئاسة تواصل العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وتحقيق ما تتطلع إليه من نهضة وتنمية في حزم الخطط التطويرية (2024).وأشار معاليه إلى مراحل تطوير العمل النسائي في الرئاسة، وآلية تطويره، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية، وضرورة مواصلة الجهود وتوحيدها، من أجل تسهيل خدمة قاصدات وزائرات الحرمين الشريفين، وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية المتبعة، ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية الوسطية والمعتدلة.وتحدث معاليه عن عظم العناية والرعاية من القيادة الرشيدة ودعمهم الدائم لكل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات للحجاج والعمار والزوار، وحرص المملكة العربية السعودية على إشراك المرأة في صنع القرار وصناعة النجاحات على جميع الأصعدة المحلية والعالمية.// انتهى //19:53ت م0254

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