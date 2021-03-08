السعودية اليوم / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي مركز القوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

قام فريق طبي من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم بزيارة ميدانية إلى مركز القوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض، لتقديم لقاحات فيروس

وتضمنت الزيارة تقديم الفريق الطبي نصائح طبية توعوية عن اللقاح لمنسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي في المركز ، والإجابة على الاستفسارات الواردة إليهم من قبل المستفيدين من الخدمة.

وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد خصصت (14) مركزًا لتقديم اللقاحات لمنسوبي ومنسوبات الوزارة وذويهم في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى استمرار تنفيذها للعديد من الجولات الميدانية في مقرات القطاعات الأمنية والمراكز التابعة لها، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة.

// انتهى //

19:40ت م

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الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسقام فريق طبي من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم بزيارة ميدانية إلى مركز القوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض، لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ضمن حملة الوزارة "الوقاية أمان" التي دشنت مؤخرًا.وتضمنت الزيارة تقديم الفريق الطبي نصائح طبية توعوية عن اللقاح لمنسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي في المركز ، والإجابة على الاستفسارات الواردة إليهم من قبل المستفيدين من الخدمة.وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد خصصت (14) مركزًا لتقديم اللقاحات لمنسوبي ومنسوبات الوزارة وذويهم في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى استمرار تنفيذها للعديد من الجولات الميدانية في مقرات القطاعات الأمنية والمراكز التابعة لها، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة.// انتهى //19:40ت م0253

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