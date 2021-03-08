السعودية اليوم / الدكتورة العكاس : اليوم العالمي للمرأة يعزز ويؤكد مكانتها العظيمة بالمجتمع



جدة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أكدت رئيسة الدائرة التخصصية النسائية بلجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة، ورئيسة اللجنة العلمية في دبلوم تمكين المرأة الدكتورة منيرة العكاس، أن اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام يأتي لتعزيز دور المرأة بالمجتمع وتأكيداً على مكانتها العظيمة على مر العصور.

وأوضحت العكاس أن نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة بلغ نحو 28,5%، وأن مبادرات ومشاريع تمكين المرأة في سوق العمل لدعم التوظيف بلغ عدد المستفيدات منه نحو 115,491 مستفيدة، بالإضافة إلى أن مبادرات أنماط العمل بلغت نسبة المستفيدات فيه 70%، و عدد المستفيدات من برنامج وصول نحو 78,389 مستخدمة.

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19:38ت م

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