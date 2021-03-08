السعودية اليوم / الندوة العالمية: المملكة أبرزت دور المرأة واعتنت بها في كل القطاعات



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام الدور الكبير والطفرة الحضارية التي أبرزت دور المرأة في المملكة وعنايتها بها في كل القطاعات لما تمثله من حجر الأساس في بناء المجتمع .

وأوضحت الندوة في بيان أنها قدمت للمرأة برامج وأنشطة توعوية ومهارية وتعليمية، وخصصت لها مقاعد في الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والمهنية التي استفاد منها المئات منهن, كما شيدت المدارس والمعاهد والمراكز المخصصة لتعليم الفتيات في عدد من الدول للنهوض بمستواهن المعرفي وقدراتهن العلمية حتى يكنّ النواة التي يرتكز عليها المجتمع في طريقه إلى الرقي والتقدم بما يتوافق مع قيم الإسلام الذي أعلى شأن المرأة وكرّمها.

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19:36ت م

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