السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا الفيضانات في الجزائر إلى 8 أشخاص



الجزائر 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة الشلف الجزائرية أمس الأول إلى 8 أشخاص.

وأوضح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري اليوم، أن قوات الدفاع المدني مازالت تبحث عن مفقودين .

وكانت محافظات غرب الجزائر قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي تساقط كميات كبيرة من الأمطار ما ادى إلى فيضان وادي مكناسة وجرف 3 سيارات بمن فيهم من أشخاص.

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19:32ت م

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