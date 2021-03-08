السعودية اليوم / العراق يسجل 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4468 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13596, فيما تم تسجيل 3920 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 664461 حالة.

// انتهى //

19:30ت م

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بغداد 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 731016 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13596, فيما تم تسجيل 3920 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 664461 حالة.// انتهى //19:30ت م0242

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