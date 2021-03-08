السعودية اليوم / تمرين ثنائي بين المقاتلات السعودية F15-SA والقاذفات الأمريكية الإستراتيجية B52



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أتمت القوات الجوية الملكية

ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

// انتهى //

19:24ت م

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الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً أمس، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.// انتهى //19:24ت م0240

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