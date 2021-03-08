السعودية اليوم / أبو ربعية : المرأة السعودية مُكّنت من الوظائف القيادية وأثبتت كفاءتها



المدينة المنورة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أوضحت مساعدة المدير العام للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية بمنطقة المدينة المنورة عبير بنت عبدالله أبوربعية، أن الدين الإسلامي جعل للمرأة اهتماماً كبيراً، ونظر إليها نظرة تكريمٍ واعتزازٍ، وهي شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة .

وقالت " إن المرأة

// انتهى //

19:16ت م

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المدينة المنورة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأوضحت مساعدة المدير العام للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية بمنطقة المدينة المنورة عبير بنت عبدالله أبوربعية، أن الدين الإسلامي جعل للمرأة اهتماماً كبيراً، ونظر إليها نظرة تكريمٍ واعتزازٍ، وهي شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة .وقالت " إن المرأة السعودية مكنت من الوظائف القيادية الداخلية والخارجية، مؤكدةً أنه جرى على نطاق واسع العمل على تمكين المرأة ورفع مساهمتها في سوق العمل إلى 30% بدلاً من 22%لتحقيق الرؤية التنموية الطموحة.// انتهى //19:16ت م0238

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