السعودية اليوم / أمانة الرياض تنفذ 137 ألف جولة رقابية وتغلق ألفي منشأة في فبراير الماضي



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الرياض 137,567 جولة رقابية في شهر فبراير الماضي للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، ضمن جهودها لحماية السكّان من انتشار

وأسفرت الحملات الرقابية عن إغلاق 2,269 منشأة تجارية غير متقيدة بالتدابير الوقائية، كما رصد مراقبو أمانة الرياض 12.131 مخالفة خلال الشهر الماضي، شملت مختلف الأنشطة.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن المخالفات الأكثر رصدًا من قبل مراقبيها تمثلت في التهاون بارتداء الكمامات، وعدم قياس درجة حرارة الزبائن والعاملين، والتجمعات المخالفة للاشتراطات الصحية، وخلو المنشآت من التجهيزات الوقائية، وعدم وضع الإرشادات اللازمة.

وتأتي الجهود الرقابية لأمانة منطقة الرياض متكاملة مع أعمال الإصحاح البيئي والصحة العامة، وما تشمله من تعقيم للطرق والأرصفة وتطهير للحاويات بهدف حماية الأحياء السكنية من الأوبئة وتوفير بيئة آمنة وصحية للسكان.

// انتهى //

19:02ت م

0236



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الرياض 137,567 جولة رقابية في شهر فبراير الماضي للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، ضمن جهودها لحماية السكّان من انتشار فيروس كورونا المستجد وأسفرت الحملات الرقابية عن إغلاق 2,269 منشأة تجارية غير متقيدة بالتدابير الوقائية، كما رصد مراقبو أمانة الرياض 12.131 مخالفة خلال الشهر الماضي، شملت مختلف الأنشطة.وأشارت أمانة الرياض إلى أن المخالفات الأكثر رصدًا من قبل مراقبيها تمثلت في التهاون بارتداء الكمامات، وعدم قياس درجة حرارة الزبائن والعاملين، والتجمعات المخالفة للاشتراطات الصحية، وخلو المنشآت من التجهيزات الوقائية، وعدم وضع الإرشادات اللازمة.وتأتي الجهود الرقابية لأمانة منطقة الرياض متكاملة مع أعمال الإصحاح البيئي والصحة العامة، وما تشمله من تعقيم للطرق والأرصفة وتطهير للحاويات بهدف حماية الأحياء السكنية من الأوبئة وتوفير بيئة آمنة وصحية للسكان.// انتهى //19:02ت م0236

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