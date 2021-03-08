اليمن تدين الاستهدافات الإرهابية لميليشيا الحوثي على المملكة

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاستهدافات الإرهابية لميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في المدن السعودية بالصواريخ والطائرة بدون طيار "مفخخة" التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية سبأ "إن هذا الاستهداف الذي يأتي أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ".

وأضاف البيان: "إن تهديد الميليشيات الحوثية لأمن واستقرار المنطقة بوصفها (جريمة حرب) يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذه التصرفات غير المسؤولة والتصعيد العسكري غير المسبوق على مدينة مأرب وعلى استهدافها لأراضي المملكة العربية السعودية".

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية تضامن اليمن مع المملكة ودعمها ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.