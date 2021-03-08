السعودية | تمرين ثنائي بين المقاتلات السعودية F15-SA والقاذفات الأمريكية الإستراتيجية B52

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تمرين ثنائي بين المقاتلات السعودية F15-SA والقاذفات الأمريكية الإستراتيجية B52 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 14 دقيقة - 7:42 مساءً, 8 مارس 2021 م
المناطق - واس
أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً أمس، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.