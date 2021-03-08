السعودية بدأت كتابة الفصل الأخير من جائحة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، أن المملكة بدأت في كتابة الفصل الأخير من جائحة كورونا منذ وصول اللقاح وبدء أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة.

وقال عسيري في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة على تويتر: “عانت البشرية خلال تاريخها الطويل، من عدد كبير من الأمراض المعدية الفيروسية والبكتيرية، وأيضًا الطفيلية، وأن كل هذه الأمراض التي وجد لها لقاح، كان اللقاح هو الذي يكتب قصة انتهاء هذه الأوبئة، منها أوبئة عديدة عانينا منها في المملكة، مثل: الحصبة، والكوليرا، الجدري، وجميعها انتهت بقصة نجاح اسمها اللقاح”.

قصة نجاح

وشدَّد عسيري على أن اللقاحات تُعد أهم الوسائل للتخلص من الأمراض المعدية والأوبئة، وقال: “هذا يُعطينا الأمل بأننا نقول بأننا بدأنا في كتابة الفصل الأخير من جائحة كورونا بوصول اللقاح وبدء أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة”.

وأضاف أن اللقاح الذي تم توفيره هو أفضل اللقاحات من ناحية الفعالية ومن ناحية المأمونية، وأعرب عن تمنياته بأن يحظى بالإقبال الذي يستحقه من قِبل المواطنين، واختتم: “خلال أشهر قليلة نستطيع أن نقول إننا سيطرنا عليه- إن شاء الله”.

حصيلة إصابات كورونا

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (351) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (418) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (380182) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371,032) حالة.

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