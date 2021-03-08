استشارية عن زيادة الوزن أثناء الحمل : لا تأكلي لشخصين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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نصحت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع، النساء الحوامل بعدم الإفراط في تناول الطعام لتفادي زيادة الوزن أثناء الحمل والإصابة بالسمنة، مشيرة إلى أن مقولة ” الأكل لك ولطفلك” لا أساس لها من الصحة.

زيادة الوزن أثناء الحمل

وبينت أن دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن زيادة الوزن أثناء الحمل بشكل مفرط يزيد من المخاطر الصحية على الأمهات وأطفالهن، وأن الحوامل لا يحتجن إلى تناول أي طعام إضافي لدعم نمو جنينها، إذ وجدت نتائج الدراسة أن زيادة الوزن المفرط كانت أكثر شيوعًا لدى النساء اللواتي حملن بأول طفل، كما أن معظم الوزن الزائد يبدأ في الظهور خلال الأسبوع الـ 13 من الحمل.

وأضافت أن الدراسة ربطت بين اكتساب الوزن المفرط وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل، وارتفاع ضغط الدم، وحدوث مضاعفات أثناء الولادة، وتأثيره على صحة الطفل على المدى القصير أو في المستقبل.

الفيتامينات والألياف والمعادن

ولفتت إلى أن تناول الغذاء الصحي وبشكل معتدل يجنب المرأة زيادة الوزن أثناء الحمل ويحافظ على صحة الحامل وجنينها مع ضرورة أن تشتمل الأطعمة على جميع العناصر الغذائية من الفيتامينات والألياف والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات، مع التركيز على تناول الخضار والفواكه، محذرة الحوامل من اتباع أي نوع من الحمية خلال فترة الحمل.

رياضة المشي يوميًا

وخلصت الدكتورة فاطمة إلى القول: “معظم النساء يتفادين ممارسة الرياضة أثناء الحمل خوفًا على صحة الجنين واستقراره في الرحم، لكن ما أكده الخبراء هو عكس ذلك، فالمرأة الحامل يمكن أن تمارس الرياضة اليومية ومنها المشي لمدة 30 دقيقة، لأنها تساعدها على التأقلم مع متطلبات جسمها البدنية والعقلية، كما أنها تهيئها للحظات المخاض من خلال تقوية عضلات الرحم، وتسهّل عليها تفادي أعراض الحمل المزعجة، مثل ألم الظهر والإمساك، والإجهاد، كما أنها تجنبها مشاكل صحية، مثل سكري الحمل، وتحسّن من حالتها المزاجية، وتساعدها على النوم بشكل أفضل في الليل، كما أن فوائد الرياضة تستمر بعد الولادة حيث تمكّن المرأة الحامل من استعادة وزنها وشكل جسمها الذي كانت عليه ما قبل الحمل بسهولة أكبر”.

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