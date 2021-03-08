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شكرا لقرائتكم نتائج القبول النهائي في القوات الخاصة للأمن البيئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08
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نتائج القبول النهائي في القوات الخاصة للأمن البيئي
على رتب رقيب ووكيل رقيب وعريف
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية في القوات الخاصة للأمن البيئي.
وقالت الإدارة إنه لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر – توظيف) على الرابط https://jobs.sa
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