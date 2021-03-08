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نتائج القبول النهائي في القوات الخاصة للأمن البيئي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

نتائج القبول النهائي في القوات الخاصة للأمن البيئي

على رتب رقيب ووكيل رقيب وعريف

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية في القوات الخاصة للأمن البيئي.

وقالت الإدارة إنه لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر – توظيف) على الرابط https://jobs.sa


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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