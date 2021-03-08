السعودية | التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط، ومسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو المنطقة الجنوبية.

,أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي للعربية، الاثنين، أن "صواريخ ومسيرات ميليشيا الحوثي هي إيرانية الصنع"، مضيفا أن "لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية".

وقال إن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"، وشدد على أن السعودية تمتلك "القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

وفشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.