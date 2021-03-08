ارتفاع الإصابات النشطة بكورونا.. ووزارة الصحة: الحرجة 519 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الحالات النشطة 2616، بينها 519 حالة حرجة.

وجددت التأكيد على عدم وجود أي مانع لأخذ لقاح كورونا، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، لافتةً إلى أن اللقاحات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.



وأعلنت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 351 حالة مؤكدة وتعافي 418 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 380182 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 371032 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 6 حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6534 حالة -يرحمهم الله جميعًا- كما تم إجراء 47791 فحصًا مخبريًا جديدًا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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