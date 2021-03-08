«الصحة»: تسجيل 351 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 418  حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 380182 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 371032 حالة.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6534 حالة.

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