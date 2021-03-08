التحالف: صواريخ وطائرات الحوثي صناعة إيرانية.. وضربة موجعة تنتظر الميليشيات

أكد المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها ميليشيات الحوثي، هي إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أن التحالف يعد لضربة موجعة للميليشيات الحوثية.

وقال العقيد المالكي في تصريحات للعربية: «لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين، وصواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي هي إيرانية الصنع».

وأضاف: «ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي، وصبرنا التكتيكي يمليه حرصنا على سلامة المدنيين.. ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيات الحوثية».

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