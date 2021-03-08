وزارة التجارة: يمكن للمنشآت منح خصومات خاصة لعملاء تلقوا لقاح كورونا

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، أنه يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك دون الحصول على ترخيص ودون خصم من رصيد التخفيضات السنوية للمنشأة ودون رسوم مالية على ترخيص التخفيضات.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا».

ونشرت إنفوجرافًا بعنوان (خذ الخطوة.. وشجعهم لأخذ اللقاح – منح خصومات للحاصلين على لقاح كورونا) وجاء به ما يلي: «سعيًا لسلامة المجتمع يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، دون الحصول على ترخيص ودون خصم من رصيد التخفيضات السنوية للمنشأة ودون رسوم مالية على ترخيص التخفيضات».

من جانبها قالت وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، مناشدة الجميع بالتسجيل للحصول على اللقاح، حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وأوضحت وزارة الصحة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح ليست مانعًا من تلقيه.

وأشارت إلى أن إرضاع الأم لأطفالها لا يعد مانعًا –كذلك- يحول دون الحصول على اللقاح.

وأكدت أن زراعة الأعضاء ونقص المناعة لأي سبب والسرطان، لا تمنع أخذ اللقاح، مناشدة هذه الفئة باستشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.

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