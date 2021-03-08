«أبشر»: إضافة «مستخدم فعلي» للمركبة يشترط عدم وجود مخالفات مرورية

حددت منصة، شرط إضافة مستخدم فعلي للمركبة، لضمان الوضع النظامي، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن إضافة مستخدم فعلي للمركبة، تتطلب التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية بالاستعلام من خلال البنك.

جاء ذلك ردًا من المنصة، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: أود إضافة مستخدم فعلي لمركبة ولكن تصلني رسالة أن الشخص الذي أريد إضافته عنده مخالفة وبتتبعي للأمر لا أجد مخالفات والدعم الفني لا يرد.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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