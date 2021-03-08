أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في إطار زيارته الرسمية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأخيهما أمير دولة قطر، الذي حمَّله نقل تحياته وتقديره لهما - حفظهما الله - ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضا:

في زيارة رسمية.. الأمير فيصل بن فرحان يصل الدوحة