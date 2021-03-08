العميد «المالكي»: لا تملك دولة جرأة تبنّي الهجمات الإرهابية ضد السعودية

أكد المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أنه لا تمتلك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد السعودية، وذلك بعد اعتراض وتدمير العديد من المسيرات المفخخة تجاه المملكة، مشيرًا إلى أن الهجمات الإرهابية تجاه المملكة تهدد الاقتصاد العالمي.

وقال المالكي في تصريحات للعربية: «الاعتداء على أرامكو الظهران ورأس تنورة استهداف للاقتصاد العالمي، كما أنه عمل إرهابي.. دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولدينا القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية، ولدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية».

وواصل: «القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة، ونتخذ كل الوسائل والطرق لمواجهة من يحاول تهديد أمن السعودية.. الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين».

وتابع: «لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبنّي أي هجوم ضد السعودية، وللسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره.. لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية، نتحدث من موقع القوة لحماية السعودية ومواطنيها ومقيميها».

وأكد المالكي خلال تصريحاته أن الميليشيات حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية تهدد الملاحة في البحر الأحمر، وأن «ميليشيات الحوثي تعتمد نهج القاعدة في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر، ولا شك بوجود قوى خلف الحوثيين تحاول استهداف حركة الملاحة البحرية».

وعن التصعيد الحوثي في مأرب، قال: «التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن، ونساند الجيش الوطني وندعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته.. نواصل العمل مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني، وملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيات الحوثية».

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