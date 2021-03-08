5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ«24» ساعة الماضية وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 168 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 62 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة بتسجيل 53 حالة.

وسجلت القصيم 17 حالة، والمدينة المنورة 12، وحائل 10 وعسير 7، وجازان 5، وسجلت مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك 4 حالات لكل منطقة، وسجلت الباحة 3 حالات ونجران حالتين.

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة تسجيل (351) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات وتسجيل (418) حالة تعاف؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (371.032) حالة.

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