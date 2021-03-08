«الأرصاد» تعلن طقس الثلاثاء: استقرار يشمل معظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره غدًا الثلاثاء، طقسًا مستقرًا بشكل عام على معظم مناطق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزأيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج.



أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 34، كم/ ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، في مختلف المناطق بالدرجة المئوية: