«الأرصاد» تعلن طقس الثلاثاء: استقرار يشمل معظم المناطق

الرياض - محمد عبدالله - المركز حدد حالة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر..
توقّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره غدًا الثلاثاء، طقسًا مستقرًا بشكل عام على معظم مناطق المملكة.
ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزأيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج.
أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 34، كم/ ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، في مختلف المناطق بالدرجة المئوية: