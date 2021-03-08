أخبار السعودية اليوم.. وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بُعد لنزلاء السجون.. والسفارة الأمريكية بالرياض تدين محاولة الحوثيين لاستهداف المرافق النفطية بالمملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث توالت الإدانات الرسمية الدولية والعربية لمحوالات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، من خلال طائرة مفخخة وصاروخ باليستي، اعترضتهما قوات التحالف، وإلى التفاصيل:

في زيارة رسمية.. الأمير فيصل بن فرحان يصل الدوحة

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إلى إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذكرت قناة الإخبارية، إن الأمير فيصل بن فرحان يقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.

وزير الثقافة يعتمد استراتيجية القطاع غير الربحي

اعتمد وزير الثقافة، الأمير بدر بن فرحان، استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، لبناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى شمول القطاع غير الربحي وإسهامه بشكل فاعل في المنظومتين الثقافية والاجتماعية، والتواصل الواسع للقطاع غير الربحي على المستويين المحلي والدولي وسلامة كفاءته الإدارية واستقراره المالي.

وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بُعد لنزلاء السجون

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، في سجون المناطق كافة، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي مع كُتّاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مُكلف بالسجن.

السفارة الأمريكية بالرياض تدين محاولة استهداف الحوثيين المرافق النفطية بالسعودية.. وتؤكد التزامها بالدفاع عن المملكة

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام»، وأضافت أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها. مؤكدة أن التزامها بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.

الإمارات تُدين استهداف رأس تنورة.. وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

أعربت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، من خلال طائرة مفخخة وصاروخ باليستي، اعترضتهما قوات التحالف، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، أن هذا الاعتداء الجبان يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، والذي يعكس تحدي جماعة الحوثي للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

«نزاهة» تؤكد استمرارها في رصد وضبط مستغلي النفوذ الوظيفي للمساس بحقوق المرأة

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل نفوذه الوظيفي في المساس بحقوق المرأة التي كفلها النظام، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يواكب 8 مارس من كل عام، وذكرت نزاهة- عبر تويتر- أن القيادة الرشيدة تبذل الجهود لتمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات لتحقيق رؤية المملكة ۲۰۳۰، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشيد بجهود المرأة السعودية في جميع المجالات ومنها حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال وجودها ضمن الكفاءات، بالإضافة إلى إسهاماتها في تقديم البلاغات.

مرور عام على التعليم عن بُعد.. الوزير آل الشيخ: 588 مليون زيارة لمنصة مدرستي

أشاد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للتعليم في المملكة، وتوفير كل الإمكانات لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد بحلول متعددة، رغم ظروف جائحة كورونا، وقال وزير التعليم، إنه بعد مرور عام على تعليق الحضور مكانيًا للدراسة في مؤسسات التعليم في الثامن من شهر مارس 2020، والتحوّل للحضور المتزامن عن بُعد: إن هذا العام يمثّل مرحلة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة التعليم في العالم والمملكة، وبرغم التحديات، إلاّ أن المملكة استطاعت أن تقدّم نموذجًا سعوديًا فريدًا في التعليم عن بُعد يُضاف إلى نجاحات الوطن في مواجهة الجائحة على كل المستويات.

تفاصيل إصابة يزيد الراجحي ومساعده في حادث رالي الشرقية

كشف الفريق المساعد لبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، عن تفاصيل إصابته ومساعده مايكل أور خلال المرحلة النهائية لرالي الشرقية الدولي 2021، وهو ما استلزم نقلهما إلى المستشفى ووضعهما تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، وأصدر الفريق المساعد ليزيد الراجحي، بيانًا رسميًا، قال فيه: «بعد 82 كيلومترًا من المرحلة النهائية لباها الشرقية الدولي، تعرض سائقنا يزيد الراجحي ومساعده مايكل أور لحادث أدى إلى انسحابهما من الرالي»، مضيفًا «تم نقل يزيد ومايكل إلى مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء، وكانا في كامل وعيهما وقادرين على التحدث إلى الأطباء وعائلتيهما».

الحصيني: ارتفاع الحرارة 7 درجات على بعض المناطق بدءًا من الثلاثاء

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تذبذبًا في درجات الحرارة، على بعض مناطق المملكة، بدءًا من غد الثلاثاء، وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح من (4) إلى (7)°درجات مئوية بدءًا من الغد الثلاثاء، عما هي عليه حاليًا، على معظم مناطق المملكة، ليكون الجو حارًا نهارًا، ومن لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبل، على الشمالية والوسطى والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، وسيكون الطقس حارًا نهارًا إلى معتدل ليلًا.

الحربي: رياح مغبَّرة على عدة مناطق يومي الخميس والجمعة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، هبوب رياح مغبَّرة على بعض مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة المقبلين، وأشار الحربي- عبر تويتر- إلى تقدم منخفض سطحي ونشوء فوارق ضغط، تتسبب في هبوب رياح مغبرة على مناطق واسعة من الشمالية والجوف والشمالية الشرقية والوسطى والشرقية، واحتمالية شبه انعدام في الرؤية الأفقية على هذه المناطق، تكون أشد كلما اتجهنا شمالًا خاصةً في يوم الجمعة.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية