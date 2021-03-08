إصابة 10 مصلين بكورونا يغلق 8 مساجد بـ3 مناطق سعودية

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الاثنين، 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق، وذلك بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»، أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 29 يومًا وصل إلى 236 مسجدًا، تم فتح 224 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 380182 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 371032 حالة.

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