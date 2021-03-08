وزارة الصحة: لا وقت زمني بين لقاح كورونا والتبرع بالدم

حدّدت وزارة الصحة، الضوابط المطلوبة لتبرع متلقي لقاح كورونا بالدم، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، إنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم ولكن عمومًا بما أنه ليس فيروسًا حيًّا، فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعد صحيًا لذلك ولا يوجد ما يمنع.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته الوزارة من أحد المستفيدين قال فيه، هل يمكنني التبرع بالدم في حال أخذت جرعات اللقاح منذ شهر..؟.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 380182 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 371032 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6534 حالة.

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