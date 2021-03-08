«الاتصالات» تطلق جائزة تمكين المرأة في قطاع تقنية المعلومات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إطلاق مبادرتين لخلق بيئة تمكينية شاملة تُحفز مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.

وشاركت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، سلسلة تغريدات متصلة، أوضحت فيها أهداف المبادرتين اللتين تم إطلاقهما.

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في تغريدة «ضمن أعمال الملتقى الثالث لتمكين المرأة في القطاع؛ نطلق مبادرتين لخلق بيئة تمكينية شاملة تُحفز مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزز دور قائدات التقنية في العملية التنموية».

وتابعت الوزارة، «إيمانًا بدورها الفاعل في رحلة التحول الرقمي، وتحفيزًا لاستمرار تمكينها؛ تأتي جائزة تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كإحدى مبادرات التنوع والشمولية».

وأشارت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن مبادرة مجلس تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تأتي كخطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المجلس إلى اغتنام الفرص الواعدة لتمكين المرأة ووضع الخطط اللازمة لتعزيز مشاركتها في القطاع.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن جائزة تمكين المرأة في القطاع هي إحدى مبادرات التنوع والشمولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أن أهداف الجائزة يتمثل في:

- تحفيز مشاركة السيدات في القطاع وتمكينهن في مناصب قيادية.

- تعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المناسبة للمرأة.

- تحقيق التنافسية وصناعة بيئات عمل مؤثرة ومحفزة.

وأشارت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن الجائزة تستهدف القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

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